[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한국ANKOR유전 거래대금 689억 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.6일 한국거래소에 따르면, 한국ANKOR유전(152550)이 1억2160만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 588원으로, 시가총액 412억원 대비 68,922백만원의 거래대금을 기록하며 25.11% 폭등하고 있다. SK증권(001510)은 1,833원으로 5.16% 상승하며 거래량 1억1530만3949주를 기록하고 있으며, 시가총액 8,663억원 대비 거래대금은 218,264백만원이다.서울식품(004410)은 213원으로 9.79% 상승하며 1억936만1465주의 거래량을 보인다. 흥아해운(003280)은 2,675원으로 4.97% 하락하며 거래량 4,212만4799주를 기록하고 있다. 케이뱅크(279570)는 7,880원으로 5.40% 하락하며 3,496만4110주의 거래량을 나타낸다. 퍼스텍(010820)은 8,960원으로 16.06% 상승하며 2,906만4561주의 거래량을 기록하고 있다. 유니켐(011330)은 679원으로 10.07% 하락하며 2,646만9079주의 거래량을 보인다. 삼성전자(005930)는 184,700원으로 3.60% 하락하며 거래량 2,069만7292주를 기록하고 있다. 에이엔피(015260)는 680원으로 21.00% 폭등하며 1,562만3672주의 거래량을 보인다. 남선알미늄(008350)은 1,325원으로 6.03% 하락하며 1,541만4045주의 거래량을 기록하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 상상인증권(001290) ▲7.49%, 대한해운(005880) ▼5.58%, 신성이엔지(011930) ▲6.93%, 대원전선(006340) ▼2.39%, SH에너지화학(002360) ▼2.65%, KEC(092220) ▼6.39%, 한화솔루션(009830) ▲17.57%, 한온시스템(018880) ▲3.41%, 한화생명(088350) ▲3.74%, 극동유화(014530) ▼3.77% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 한화솔루션이 있다. 17.57% 상승하며 8,970,814주의 거래량을 기록 중이다. 거래대금은 443,349백만원으로 시가총액 89,728억원 대비 약 0.49%에 해당한다. 반면, 유니켐은 10.07% 하락하며 2,646만9079주의 거래량을 보이고 있다. 거래대금은 16,593백만원으로 시가총액 635억원 대비 약 2.61%에 해당한다.전체적으로 코스피 시장은 상승과 하락이 혼재된 모습을 보이며, 특히 일부 종목에서는 급등락이 관찰된다. 투자자들은 장 마감까지 변동성을 주시할 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자