[서울데이터랩]‘한국ANKOR유전’ 22.55% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-03-06 09:41
입력 2026-03-06 09:41
6일 오전 9시 30분 한국ANKOR유전(152550)이 등락률 22.55%로 상승률 1위를 차지했다. 한국ANKOR유전은 개장 직후 10분간 2226만 3124주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 106원 오른 576원이다.

이어 상승률 2위 한화갤러리아우(45226K)는 현재가 9100원으로 주가가 18.6% 급등하고 있다. 상승률 3위 에이엔피(015260)는 현재 648원으로 15.3% 급등하며 주목받고 있다. 상승률 4위 HD현대에너지솔루션(322000)은 14.5% 상승하며 10만 3200원에 거래되고 있다. 상승률 5위 넷마블(251270)은 14.0%의 상승세를 타고 5만 5300원에 거래되고 있다.

6위 삼화페인트(000390)는 현재가 8790원으로 12.8% 상승 중이다. 7위 한화솔루션(009830)은 현재가 4만 9450원으로 11.4% 상승 중이다. 8위 LIG넥스원(079550)은 현재가 83만 5000원으로 9.4% 상승 중이다. 9위 SK이터닉스(475150)는 현재가 2만 6200원으로 9.4% 상승 중이다. 10위 미래에셋생명(085620)은 현재가 1만 4830원으로 9.3% 상승 중이다.

이 밖에도 서울식품(004410) 8.8%, 대원전선(006340) 8.3%, OCI홀딩스(010060) 8.0%, 씨에스윈드(112610) 7.7% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
