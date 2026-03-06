메뉴
[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세, 엔비디아 상승세 유지

정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-03-06 08:57
입력 2026-03-06 08:57
이미지 확대


5일(현지시간) 뉴욕 증시에서 매그니피센트 세븐(빅테크 7개 종목)은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 소폭 상승한 반면, 다른 종목은 하락세를 기록했다.

엔비디아(NVDA)는 183.34달러로 전일 대비 0.16% 상승하며 보합세를 기록했다. 마이크로소프트(MSFT)는 410.68달러로 1.35% 상승하며 강세를 보였다. 반면 애플(AAPL)은 260.29달러로 0.85% 하락하며 약세를 나타냈다.

아마존닷컴(AMZN)은 0.98% 상승한 218.94달러를 기록했다. 알파벳 A(GOOGL)는 300.88달러로 0.74% 하락했다. 메타(META)는 1.07% 하락한 660.57달러에 머물렀다. 알파벳 C(GOOG)는 300.91달러로 0.84% 하락했다.

이미지 확대




이날 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 1억 9266만 5590주의 거래량과 350억 달러(약 51조 7055억원)의 거래대금을 기록했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.78%에 달했다. 마이크로소프트는 3558만 4138주의 거래량과 146억 달러(약 21조 5166억원)의 거래대금을 기록했으며 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.47%였다. 아마존닷컴은 5918만 6905주의 거래량과 129억 달러(약 19조 802억원)의 거래대금을 기록하며 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.55%를 나타냈다.

정연호 기자
