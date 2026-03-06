[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세, 엔비디아 상승세 유지

이미지 확대

5일(현지시간) 뉴욕 증시에서 매그니피센트 세븐(빅테크 7개 종목)은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 소폭 상승한 반면, 다른 종목은 하락세를 기록했다.엔비디아(NVDA)는 183.34달러로 전일 대비 0.16% 상승하며 보합세를 기록했다. 마이크로소프트(MSFT)는 410.68달러로 1.35% 상승하며 강세를 보였다. 반면 애플(AAPL)은 260.29달러로 0.85% 하락하며 약세를 나타냈다.아마존닷컴(AMZN)은 0.98% 상승한 218.94달러를 기록했다. 알파벳 A(GOOGL)는 300.88달러로 0.74% 하락했다. 메타(META)는 1.07% 하락한 660.57달러에 머물렀다. 알파벳 C(GOOG)는 300.91달러로 0.84% 하락했다.이날 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 1억 9266만 5590주의 거래량과 350억 달러(약 51조 7055억원)의 거래대금을 기록했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.78%에 달했다. 마이크로소프트는 3558만 4138주의 거래량과 146억 달러(약 21조 5166억원)의 거래대금을 기록했으며 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.47%였다. 아마존닷컴은 5918만 6905주의 거래량과 129억 달러(약 19조 802억원)의 거래대금을 기록하며 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.55%를 나타냈다.정연호 기자