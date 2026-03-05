[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

삼성전자(005930)가 3월 5일 장 마감 5분 만에 15.06%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 191,600원으로 전 거래일 대비 11.27% 급등했다. 거래량은 52,892,385주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 10.84%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 한화시스템(272210)은 30% 상승하며 상한가로 거래를 마쳤다. 검색비율 4위 케이뱅크(279570)는 0.36% 상승하며 보합세를 보였다. 검색비율 5위 현대차(005380)는 9.38% 상승했다.6위 에코프로(086520)는 등락률 20.18%로 급등을 기록했다. 7위 LIG넥스원(079550)은 23.26%의 상승세를 보였다. 8위 한미반도체(042700)는 21.62%의 급등세로 마감했다. 9위 두산에너빌리티(034020)는 12.28% 상승 마감했다. 10위 삼천당제약(000250)은 23.41% 상승했다.이 밖에도 흥구석유(024060) ▲10.10%, 한화에어로스페이스(012450) ▲4.38%, 삼성SDI(006400) ▲11.82%, S-Oil(010950) ▲6.48%, NAVER(035420) ▲5.77%, SK이노베이션(096770) ▲16.06%, 한화오션(042660) ▲12.53%, 에코프로비엠(247540) ▲18.00%, 레인보우로보틱스(277810) ▲18.89%, 미래에셋증권(006800) ▲15.40% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자