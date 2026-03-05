[서울데이터랩]미래에셋증권 17.35% 상승 급등세 기록

이미지 확대

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 강세를 보이고 있다.5일 오후 12시 30분 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 19만 2800원으로 전 거래일 대비 11.96% 상승하며 1141조 3062억원의 시가총액을 기록하고 있다. 외국인 비율은 49.97%이며 거래량은 3455만 2743주에 달한다. SK하이닉스(000660)는 95만 4000원으로 12.37% 상승해 시가총액 679조 9181억원을 보유하고 있으며 외국인 비율은 53.79%, 거래량은 388만 5718주다.현대차(005380)는 55만 5000원으로 10.78% 상승했으며 삼성전자우(005935)는 11.85% 상승을 기록 중이다. LG에너지솔루션(373220)은 7.91% 상승, SK스퀘어(402340)는 13.41% 상승해 눈길을 끌고 있다. 삼성바이오로직스(207940)는 8.18% 상승하며 한화에어로스페이스(012450)는 7.11% 상승 중이다. 기아(000270)는 6.76% 상승, HD현대중공업(329180)은 9.00%의 상승률을 보이고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 두산에너빌리티(034020) 12.90%, KB금융(105560) 8.28%, 삼성물산(028260) 9.01%, 셀트리온(068270) 7.40%, 신한지주(055550) 5.29%, 삼성생명(032830) 10.13%, 현대모비스(012330) 8.02%, 고려아연(010130) 10.78%, 미래에셋증권(006800) 17.35%, 한화오션(042660) 12.63% 등의 성적을 기록하고 있다.코스피 주요 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있으며 특히 SK스퀘어와 미래에셋증권이 두드러진 상승폭을 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자