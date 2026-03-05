[서울데이터랩]원익IPS 26.70% 상승하며 강세

이미지 확대

코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.현재 시가총액 1위인 에코프로(086520)는 15만 9600원으로 전 거래일 대비 19.28% 상승하며 강한 오름세를 나타내고 있다. 시가총액은 21조 6699억원으로, 외국인 비율은 21.07%에 달하며 거래량은 248만 1768주다. 시가총액 2위인 알테오젠(196170)도 37만 3000원으로 12.35% 상승했으며, 시가총액 19조 9577억원 중 외국인 비율은 14.14%를 기록하고 있다. 거래량은 30만 4114주로 집계됐다.에코프로비엠(247540)은 17.39% 상승하며 시가총액 19조 173억원을 기록하고 있고, 삼천당제약(000250)은 24.03% 급등했다. 레인보우로보틱스(277810)는 21.16% 상승했으며 에이비엘바이오(298380)는 16.55%의 상승률을 보이고 있다. 리노공업(058470)은 19.92% 상승하며 거래량이 120만 8756주로 활발한 거래를 보이고 있다. 코오롱티슈진(950160)은 14.05% 상승, 리가켐바이오(141080)는 16.80% 상승, HLB(028300)는 10.83%의 상승률을 기록했다.한편 원익IPS(240810) 26.70%, 케어젠(214370) 16.43%, 펩트론(087010) 19.55%, 보로노이(310210) 14.52%, 이오테크닉스(039030) 25.59%, ISC(095340) 23.55%, 에임드바이오(0009K0) 23.59%, 메지온(140410) 12.62%, 올릭스(226950) 18.67%, HPSP(403870) 19.10% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 전반적으로 활발한 상승세를 보이고 있으며, 특히 원익IPS와 이오테크닉스가 각각 26.70%, 25.59%로 상위권의 상승률을 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자