[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

오늘(3월 5일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 22.77%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 194,600원으로 전 거래일 대비 13.01% 급등하고 있다. 거래량은 2,222,159주를 기록했다.이어 SK하이닉스(000660)가 검색비율 2위를 기록하며 14.25%의 급등세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 13.57% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 개장 초반부터 13.52%의 상승세를 보이고 있다. 검색비율 5위 한미반도체(042700)는 17.37% 급등하며 눈길을 끌고 있다.6위 한화시스템(272210)은 등락률 10.00%로 상승세를 보이고 있다. 7위 에코프로(086520)는 15.92%의 급등세를 보이고 있다. 8위 흥구석유(024060)는 -16.84%의 하락세로 급락 중이다. 9위 LIG넥스원(079550)은 5.65% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 S-Oil(010950)은 상승률 1.66%로 주가가 소폭 상승하고 있다.이 밖에도 삼성SDI(006400) ▲12.96%, NAVER(035420) ▲7.93%, 한화에어로스페이스(012450) ▲2.42%, 한화오션(042660) ▲12.90%, 한화솔루션(009830) ▲9.76%, 미래에셋증권(006800) ▲15.75%, 카카오(035720) ▲8.61%, POSCO홀딩스(005490) ▲9.18%, 현대로템(064350) ▲7.43%, 셀트리온(068270) ▲8.16% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자