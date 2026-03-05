[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세로 마감

이미지 확대

4일(현지시간) 뉴욕 증시에서 ‘매그니피센트 세븐’(M7·빅테크 7개 종목)은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 기록한 반면, 다른 종목들은 소폭 하락세를 나타냈다.엔비디아(NVDA)는 1.66% 상승하며 183.05달러에 거래를 마쳤다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.31% 상승해 405.17달러로 마감했다. 반면 애플(AAPL)은 0.43% 하락하며 262.62달러에 거래됐다.아마존닷컴(AMZN)은 3.90% 상승했다. 알파벳 Class A(GOOGL)와 알파벳 Class C(GOOG)는 각각 0.12%와 0.07%의 하락세를 보였다. 메타(META)는 1.93% 상승했다.이날 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 284억 달러(약 41조 5743억원)에 달했다. 이는 엔비디아 시가총액 대비 0.63%를 기록한 수치다. 마이크로소프트의 거래대금은 114억 달러(약 16조 7176억원)이며, 시가총액 대비 거래대금 비중은 0.38%다. 아마존의 거래대금은 101억 달러(약 14조 7426억원)이며, 시가총액 대비 0.43%를 기록했다.정연호 기자