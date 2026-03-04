[서울데이터랩]대성에너지 29.95% 폭등…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

4일 오후 3시 35분 대성에너지(117580)가 등락률 +29.95%로 상승률 1위로 마감했다. 대성에너지는 장 중 10,775,712주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 3,130원 오른 13,580원에 마감했다.한편 대성에너지의 PER은 13.74로 시장 평균과 비교했을 때 보통 수준으로 평가될 수 있으며, ROE는 5.32%로 수익성이 다소 낮은 편이다.이어 상승률 2위 한국석유(004090)는 주가가 29.79% 폭등하며 종가 27,450원에 상승 마감했다. 상승률 3위 극동유화(014530)의 주가는 5,990원으로 29.79% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 한국ANKOR유전(152550)은 29.75% 폭등하며 362원에 마감했다. 상승률 5위 흥아해운(003280)은 24.68%의 급등세를 타고 2,905원에 마감했다.6위 SH에너지화학(002360)은 550원으로 14.58% 급등 마감했다. 7위 STX그린로지스(465770)는 종가 8,350원으로 8.58% 상승 마감했다. 8위 고려산업(002140)은 종가 2,870원으로 7.29% 상승 마감했다. 9위 제일연마(001560)는 11,000원으로 4.46% 상승 마감했다. 10위 남선알미늄(008350)은 1,206원으로 3.08% 상승 마감했다.이밖에도 동양2우B(001527) ▲2.93%, KIWOOM 미국달러선물레버리지(225800) ▲1.61%, 진흥기업우B(002785) ▲1.52%, KIWOOM 미국고배당＆AI테크(0107F0) ▲1.07%, KIWOOM 미국달러선물(138230) ▲0.95%, KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성)(460270) ▲0.73%, KIWOOM 미국S＆P500＆배당다우존스비중전환(0127T0) ▲0.52%, 새론오토모티브(075180) ▲0.48%, KIWOOM 미국대형주500월간목표헤지액티브(0084E0) ▲0.45%, KIWOOM 미국S＆P500 TOP10＆배당다우비중전환(0127V0) ▲0.45% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자