[서울데이터랩]흥구석유 29.98% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-03-04 16:51
입력 2026-03-04 16:51
이미지 확대


4일 오후 3시 40분 흥구석유(024060)가 등락률 +29.98%로 상승률 1위로 마감했다. 흥구석유는 장 중 15,880,543주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 6,850원 오른 29,700원에 마감했다.

한편 흥구석유의 PER은 1,980.00으로 매우 높아 과대평가되었을 가능성을 시사하며, ROE는 0.79%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.

이어 상승률 2위 인트론바이오(048530)는 주가가 29.96% 폭등하며 종가 6,420원에 상승 마감했다. 상승률 3위 한탑(002680)의 주가는 842원으로 29.94% 폭등하며 마감했다. 상승률 4위 중앙에너비스(000440)는 29.90% 상승하며 32,800원에 마감했다. 상승률 5위 아이톡시(052770)는 29.89%의 상승세를 타고 604원에 마감했다.

6위 지에스이(053050)는 4,010원으로 29.77% 상승 마감했다. 7위 앤디포스(238090)는 종가 2,915원으로 23.26% 상승 마감했다. 8위 한일사료(005860)는 종가 4,330원으로 20.45% 상승 마감했다. 9위 그린리소스(402490)는 10,810원으로 11.10% 상승 마감했다. 10위 이엠앤아이(083470)는 744원으로 9.41% 상승 마감했다.

이미지 확대


이밖에도 로스웰(900260) ▲7.37%, 제넥신(095700) ▲7.22%, SKAI(357880) ▲5.08%, THE E＆M(089230) ▲4.24%, 미래생명자원(218150) ▲3.99%, 한일단조(024740) ▲2.79%, 에이치엠넥스(036170) ▲2.37%, 캐리소프트(317530) ▲1.98%, 피에스케이홀딩스(031980) ▲1.70%, 오스템(031510) ▲1.47% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
