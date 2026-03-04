[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

삼성전자(005930)가 3월 4일 장 마감 5분 만에 22.58%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 172,200원으로 전 거래일 대비 11.74% 하락하며 급락세로 마감했다. 거래량은 89,185,428주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 하락률 9.58%로 마감했다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 15.80% 하락 마감했다. 검색비율 4위 S-Oil(010950)은 하락률 10.47%를 기록했다. 검색비율 5위 한화시스템(272210)은 20.93% 하락하며 급락했다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 -16.82%로 급락을 기록했다. 7위 에코프로(086520)는 -18.41%의 등락률로 주가가 급락했다. 8위 LIG넥스원(079550)은 6.35% 하락세로 거래를 마쳤다. 9위 한화에어로스페이스(012450)는 7.61% 하락 마감했다. 10위 한미반도체(042700)는 8.16% 하락했다.이 밖에도 NAVER(035420) ▼11.86%, 흥구석유(024060) ▲29.98%, 삼성SDI(006400) ▼13.97%, 한화오션(042660) ▼19.87%, 카카오(035720) ▼16.28%, 현대로템(064350) ▼18.88%, 흥아해운(003280) ▲24.68%, 삼성전자우(005935) ▼11.15%, 우리기술(032820) ▼25.21%, POSCO홀딩스(005490) ▼14.15% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자