[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 흥아해운 거래대금 3916억 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.한국거래소에 따르면 흥아해운(003280)이 1억 4350만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 2790원으로, 시가총액의 약 5.8%에 해당하는 거래대금 3916억원을 기록하며 19.7% 급등하고 있다. PER 24.47, ROE 20.08로 기업의 재무 상태도 양호한 편이다. 대한해운(005880)은 현재 2355원으로 거래되며, 1억 1137만주를 기록해 거래량 2위를 차지하고 있다. 이 종목은 시가총액 대비 거래대금이 3.9% 수준이며, 16.4% 폭락한 상태다. PER 5.23, ROE 8.93으로 수급과 재무 지표에서 안정성을 보인다.삼성전자(005930)는 현재 17만 4200원으로 10.7% 하락하며 거래량 5863만주를 기록 중이다. SH에너지화학(002360)은 570원으로 18.7% 상승하며 5390만주가 거래됐다. SK증권(001510)은 1494원으로 17.9% 하락하며 거래량 4720만주를 기록하고 있다. 서울식품(004410)은 174원으로 17.9% 하락, 남선알미늄(008350)은 1190원으로 1.7% 상승, 한국ANKOR유전(152550)은 362원으로 29.7% 폭등 중이다. 대성산업(128820)은 1만 2020원으로 10.5% 상승, 한온시스템(018880)은 3630원으로 13.0% 하락하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 팬오션(028670) ▼18.39%, 극동유화(014530) ▲29.58%, 대우건설(047040) ▼15.73%, 퍼스텍(010820) ▼11.39%, 한화생명(088350) ▼13.22%, SG세계물산(004060) ▼9.24%, 한화갤러리아(452260) ▼4.96%, 한화시스템(272210) ▼15.81%, 신성이엔지(011930) ▼12.27%, 대성에너지(117580) ▲29.95% 등의 성적을 기록하고 있다.극동유화는 1595만주 이상 거래되며 29.5% 상승, 거래대금은 894억원으로 시가총액의 약 42.8%에 달한다. 대성에너지는 986만주 이상 거래되며 29.9% 급등, 거래대금은 1269억원으로 시가총액의 약 34%를 차지한다. 반면 한화시스템은 1125만주 이상 거래되며 15.8% 하락, 거래대금은 1조 663억원으로 시가총액의 4.5%를 차지하고 있다. 팬오션은 1768만주 이상 거래되며 18.3% 하락, 거래대금은 949억원으로 시가총액의 3.5% 수준이다.이날 코스피 시장은 상승과 하락이 혼재된 가운데 특정 종목들이 급격한 등락을 보이며 투자자들의 이목이 집중되고 있다. 특히 흥아해운과 대한해운의 주가 움직임이 시장의 큰 주목을 받고 있다. 거래대금이 시가총액의 높은 비율을 차지하는 종목들이 다수 등장하며 시장 참여자들의 적극적인 거래가 이어지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자