[서울데이터랩]에임드바이오 17.88% 하락 코스닥 주요 종목 하락세

코스닥 주요 종목들이 하락세를 보이고 있다.4일 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 에코프로(086520)는 현재 13만 9800원으로 전 거래일 대비 14.76% 하락해 시가총액 18조 9815억원을 기록하고 있다. 외국인 비율은 21.00%이며 거래량은 300만 2288주에 달한다. 알테오젠(196170)은 34만 1000원으로 10.97% 하락하며 시가총액 18조 2455억원을 기록 중이다. 외국인 비율은 13.95%이며 거래량은 42만 3163주다.에코프로비엠(247540)은 13.48% 하락했으며 삼천당제약(000250)은 11.14% 하락을 기록하고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 12.98% 하락했고 에이비엘바이오(298380)는 14.14% 하락 중이다. 리노공업(058470)은 6.64% 하락, 코오롱티슈진(950160)은 9.90% 하락세를 보이고 있다. HLB(028300)는 12.85% 하락, 리가켐바이오(141080)는 12.43% 하락하고 있다.한편 케어젠(214370) 12.17% 하락, 원익IPS(240810) 8.50% 하락, 펩트론(087010) 9.09% 하락, 보로노이(310210) 11.74% 하락, 이오테크닉스(039030) 7.71% 하락 등 내림세를 보이고 있다. 메지온(140410) 8.75% 하락, ISC(095340) 5.26% 하락, 올릭스(226950) 10.50% 하락, 펄어비스(263750) 9.50% 하락, 에임드바이오(0009K0) 17.88% 하락을 기록하고 있다.코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 하락세를 보이고 있으며 일부 종목은 두 자릿수 하락률을 기록하고 있다. 특히 에임드바이오와 에코프로의 하락폭이 두드러진다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자