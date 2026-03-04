[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 빅텍 거래대금 1982억 원 돌파

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.4일 한국거래소에 따르면 빅텍(065450)이 3119만 6498주 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지했다. 현재 주가는 6510원이며, 거래대금은 1982억 1500만원으로 시가총액 1865억원의 약 106.3%에 해당하는 높은 거래를 기록하고 있다. PER은 53.8, ROE는 6.7로 나타났다. 한일사료(005860)는 2890만 3100주가 거래되며 거래량 2위를 기록했고, 현재 주가는 4535원이다. 거래대금은 1167억 8700만원으로 시가총액 1787억원의 약 65.4%에 해당한다. PER은 34.1, ROE는 2.4로 나타났다.지에스이(053050)는 현재 3800원으로 22.98% 상승하며 2206만 541주가 거래되고 있다. 우리기술(032820)은 1만 2145원으로 28.81% 하락하며 1711만 5661주가 거래 중이다. 흥구석유(024060)는 2만 9700원으로 29.98% 상승하며 1575만 2762주의 거래량을 기록하고 있다. 오가닉티코스메틱(900300)은 120원으로 0.84% 상승하며 1497만 7819주가 거래되고 있다. 인트론바이오(048530)는 6200원으로 25.51% 상승하며 1374만 5137주의 거래량을 보인다. 한일단조(024740)는 2815원으로 4.65% 상승하며 1325만 6803주가 거래 중이다. 대한광통신(010170)은 3575원으로 21.77% 하락하며 1317만 5173주의 거래량을 기록하고 있다. SKAI(357880)는 2155원으로 0.46% 하락하며 1136만 9138주가 거래되고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 휴림로봇(090710) ▼22.85%, 현대ADM(187660) ▼29.98%, 미래생명자원(218150) ▲22.39%, 테크윙(089030) ▲0.19%, 그린리소스(402490) ▲13.98%, 재영솔루텍(049630) ▼16.93%, 비엘팜텍(065170) ▲2.99%, 젠큐릭스(229000) ▼29.98%, 아주IB투자(027360) ▼17.15%, 에이치엠넥스(036170) ▲1.46% 등의 성적을 기록했다.흥구석유는 거래대금이 4566억 600만원으로 시가총액 대비 102.5%를 기록하며 주목받고 있다. 급등하며 29.98%의 등락률을 보이는 지에스이는 거래대금이 812억 8800만원으로 시가총액 1140억원의 약 71.3%에 달한다. 반면 급락한 현대ADM은 거래대금 1241억 400만원으로 시가총액 대비 12.0% 수준이며, 젠큐릭스는 360억 9600만원으로 시가총액 대비 26.2%에 해당하는 거래를 보인다.코스닥 시장은 상승과 하락이 혼조된 모습이다. 상승세를 보이는 종목들 중 일부는 높은 거래대금과 함께 투자자들의 적극적인 매수세가 관찰되고 있으며, 하락 종목들에서는 매도세가 강하게 나타나고 있다. 이러한 흐름은 당분간 지속될 가능성이 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자