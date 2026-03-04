[서울데이터랩]두산에너빌리티 16.00% 하락 급락세 기록

이미지 확대

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 하락세를 보이고 있다.4일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 174,600원으로 전 거래일 대비 10.51% 하락하며 큰 폭의 하락세를 기록하고 있다. 시가총액 103조 5688억원 중 외국인비율은 50.03%에 달한다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660) 역시 863,000원으로 8.09% 하락하며, 거래량 532만 9924주를 기록하고 있다.현대차(005380)는 512,000원으로 13.95% 하락하고 있으며, 삼성전자우(005935)는 114,200원으로 11.61% 하락 중이다. LG에너지솔루션(373220)은 351,500원으로 10.56% 하락세를 보이며, 삼성바이오로직스(207940)는 1,524,000원으로 9.34% 하락하고 있다. SK스퀘어(402340)는 503,000원으로 13.43% 하락, 한화에어로스페이스(012450)는 1,263,000원으로 11.80% 하락 중이다. 기아(000270)는 158,400원으로 13.11% 하락, HD현대중공업(329180)은 517,000원으로 12.37% 하락하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 두산에너빌리티(034020) ▼16.00%, KB금융(105560) ▼10.49%, 셀트리온(068270) ▼11.11%, 삼성물산(028260) ▼14.35%, 신한지주(055550) ▼12.10%, 삼성생명(032830) ▼9.98%, 현대모비스(012330) ▼13.87%, 고려아연(010130) ▼14.93%, 한화오션(042660) ▼17.50%, NAVER(035420) ▼9.96% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들이 대체로 큰 폭의 하락세를 기록하며 부진한 흐름을 보이고 있다. 두산에너빌리티와 한화오션이 특히 두드러진 하락세를 나타내고 있으며, 외국인 비율이 높은 종목들도 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자