코스피 -12% ‘역대급 폭락’…5000선 붕괴 눈앞

서킷브레이크 해제 후 낙폭 키워

삼성전자 ‘17만전자’ 깨졌다

이미지 확대 5500 내준 코스피…매도 사이드카 발동 4일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 하고 있다. 2026.03.04 뉴시스

이란 전쟁의 장기화 우려로 4일 급락한 코스피가 거래가 잠시 정지됐다 재개된 뒤 12% 넘게 폭락하며 5000선 붕괴를 눈앞에 뒀다.이날 오후 12시 32분 코스피는 전 거래일 대비 698.98(12.07%) 하락한 5092.92을 가리키고 있다.이날 코스피는 전 거래일 대비 199.32포인트(3.44%) 내린 5592.59로 출발해 낙폭을 키웠다. 이날 오전 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 발동된 데 이어 20분 동안 거래를 중단하는 서킷브레이커가 발동됐다.서킷브레이커 발동 당시 469.75포인트(8.11%) 하락한 5322.16을 나타냈는데, 거래 재개 후 낙폭을 키우고 있다.같은 시각 삼성전자는 전 거래일 대비 11.09% 하락한 17만 3500에 거래되며 ‘17만전자’마저 깨졌다. SK하이닉스는 9.27% 하락한 85만 2000원에 거래되고 있다.코스닥 지수는 전 거래일 대비 149.52포인트(13.14%) 급락한 988.18에 거래되며 ‘1000스닥’을 내줬다.서킷브레이커 발동 당시 코스닥 지수는 92.33포인트(8.11%) 내린 1045.37을 나타냈는데, 거래가 재개된 뒤 가파르게 하락했다.앞서 전날 코스피는 전 거래일 대비 452.22포인트(7.24%) 내린 5791.91에 장을 마치며 3거래일만에 6000선이 무너짐은 물론 증시 개장 이래 역대 최대 낙폭을 기록했다.지수가 현 상태의 급락세를 이어갈 경우 이날 낙폭은 전날을 넘어선 역대 최대가 될 전망이다.김소라 기자