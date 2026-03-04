[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

3일(현지시간) 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수는 각각 보합세를 보였다. 다우존스는 403.51포인트(-0.83%) 하락하며 48,501.27에 마감했다. 나스닥 종합은 232.17포인트(-1.02%) 내린 22,516.69를 기록했으며, S＆P 500은 64.99포인트(-0.94%) 하락한 6,816.63에 거래를 마쳤다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 하루 거래량이 524,775천주에 달하며, 시작가는 48,493.11, 최고가는 48,695.36, 최저가는 47,626.85를 기록했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소에서 거래되며, 하루 거래량은 1,618,329천주로 시작가는 22,292.37, 최고가는 22,601.59, 최저가는 22,124.78이었다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 거래량이 3,467,925천주로 기록되었으며, 시작가는 6,800.26, 최고가는 6,840.05, 최저가는 6,710.42였다.한편, 다우운송 지수는 72.49포인트(-0.37%) 하락한 19,685.81에 마감하며 보합세를 보였다. 나스닥 100 지수는 272.52포인트(-1.09%) 내린 24,720.08로 마감했다. 필라델피아 반도체 지수는 372.48포인트(-4.58%) 하락하여 7,764.88로 거래를 마쳤다.VIX 지수는 1.80포인트(8.40%) 상승하여 23.24를 기록했다. 이는 시장의 불확실성이 다소 증가했음을 나타낼 수 있다.정연호 기자