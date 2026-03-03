[서울데이터랩]APS 30% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3일 오후 3시 40분 APS(054620)가 등락률 30.00%로 상승률 1위로 마감했다. APS는 장 중 382만 8840주가 거래됐으며 주가는 공모가 대비 1950원 오른 8450원에 마감했다.한편 APS의 PER은 -2.49로 수익성 대비 주가가 높게 평가되고 있음을 나타내며 ROE는 0.65%로 낮은 수익성을 보여준다.이어 상승률 2위 빅텍(065450)은 주가가 30.00% 폭등하며 종가 5720원에 상승 마감했다. 상승률 3위 모헨즈(006920)의 주가는 6010원으로 29.95% 폭등하며 두각을 나타냈다. 상승률 4위 케이알엠(093640)은 29.90% 상승하며 4410원에 마감했다. 상승률 5위 중앙에너비스(000440)는 29.89%의 상승세를 타고 종가 2만 5250원에 마감했다.6위 지에스이(053050)는 종가 3090원으로 29.83% 상승 마감했다. 7위 흥구석유(024060)는 종가 2만 2850원으로 29.76% 상승 마감했다. 8위 우정바이오(215380)는 종가 3030원으로 28.94% 상승 마감했다. 9위 스페코(013810)는 종가 3185원으로 20.42% 상승 마감했다. 10위 RF머트리얼즈(327260)는 종가 5만 1500원으로 20.33% 상승 마감했다.이 밖에도 삼양컴텍(484590) 20.22%, 안트로젠(065660) 19.78%, 인트론바이오(048530) 18.89%, 한일사료(005860) 17.29%, 한일단조(024740) 15.95%, 이노룰스(296640) 14.18%, 국전약품(307750) 13.75%, 앤디포스(238090) 12.62%, 성도이엔지(037350) 12.49%, RFHIC(218410) 12.32% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.한 금융 전문가는 오늘 코스닥 시장에서의 강세는 특히 IT 및 바이오 종목들의 상승에 힘입은 것으로 보인다고 밝혔다. 그는 특히 APS와 같은 종목은 투자자들에게 높은 관심을 받고 있으며 향후 기업의 수익성 개선 여부가 주목된다고 설명했다. 이어 시장의 변동성을 고려한 신중한 투자 전략이 필요하다고 강조했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자