[서울데이터랩]에코프로 7.08% 하락 주도 코스닥 시가총액 상위 종목 엇갈린 흐름

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.3일 한국거래소에 따르면 시가총액 1위인 에코프로는 현재가 17만 1900원으로 전 거래일 대비 7.08% 하락하며 부진한 흐름을 보이고 있다. 시가총액은 23조 3399억원이며 외국인 비율은 21.33%이다. 거래량은 313만 5458주를 기록하고 있다. 시가총액 2위인 알테오젠은 39만 500원으로 4.17% 하락 중이며 시가총액은 20조 8940억원이다. 이 종목의 외국인 비율은 13.88%로 거래량은 29만 9564주로 집계되고 있다.에코프로비엠은 6.09% 하락하며 시가총액 20조 3477억원을 기록하고 있다. 삼천당제약은 4.73% 하락했다. 레인보우로보틱스는 0.70% 하락했으며 에이비엘바이오는 1.39% 하락 중이다. 코오롱티슈진은 0.19% 상승하며 리노공업은 8.38% 급등하고 있다. 리가켐바이오는 2.97% 상승세를 보이며 케어젠은 3.07% 하락하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 HLB 3.28% 하락, 원익IPS 4.38% 상승, 펩트론 6.32% 하락, 보로노이 1.79% 하락, 이오테크닉스 4.54% 상승, 에임드바이오 10.89% 상승, 메지온 4.66% 하락, 올릭스 10.22% 상승, 펄어비스 15.67% 상승, 로보티즈 6.93% 하락 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 등락률이 큰 폭으로 나타나며 다양한 흐름을 보인다. 펄어비스와 리노공업은 각각 15.67%, 8.38%의 상승률로 주목받고 있다. 반면 에코프로와 로보티즈는 각각 7.08%, 6.93%의 하락세를 보이며 대조적인 모습을 나타내고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자