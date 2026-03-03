‘20만전자’ 붕괴…삼성전자·SK하이닉스 8%대 급락

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 증시가 급락하는 가운데 삼성전자가 3일 ‘20만전자’ 고지를 내줬다.
이날 오후 1시 46분 유가증권시장에서 삼성전자는 전 거래일 대비 7.99% 하락한 19만 9200원에 거래되고 있다. 앞서 삼성전자는 지난달 24일 종가 기준 20만원, 26일 21만 8000원을 기록한 데 이어 28일에는 장중 ‘22만전자’ 고지에 오르기도 했다.
그러나 이란 전쟁이 장기화할 우려 속에 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 글로벌 운송망 악화 가능성까지 커지면서 투심이 위축됐고, 전날 미 증시가 혼조세에 장을 마감한 가운데 그간 가파르게 상승해왔던 삼성전자는 급락을 피하지 못했다.
같은 시간 SK하이닉스는 8.01% 하락한 97만 6000원에 거래되며 100만원선이 무너졌다.
코스피는 낙폭을 5%대까지 키우며 6000선을 내줬다. 이날 오후 2시 13분 코스피는 전 거래일 대비 5.15% 하락한 5922.70을 가리키고 있다.
김소라 기자
