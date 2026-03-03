[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

2일(현지시간) 현재 미국 주요 지수들은 전반적으로 보합세를 보였다. 다우존스 산업평균지수는 0.15% 내리며 4만 8904.78에 마감했고, 나스닥 종합지수는 0.36% 오른 2만 2748.86에 거래를 마쳤다. S＆P 500 지수는 0.04% 상승하며 6881.62로 장을 마감했다.다우존스 산업평균지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 5억 5183만 7000주의 거래량을 기록하며 4만 8904.78로 마감했다. 전날보다 73.14포인트 내렸고, 등락률은 -0.15%를 나타냈다. 시작가는 4만 8794.42, 최고가는 4만 9064.67, 최저가는 4만 8377.96을 기록했다.나스닥 종합지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 15억 3834만 6000주의 거래량을 보이며 2만 2748.86에 마감했다. 전날보다 80.65포인트(0.36%) 상승을 기록했고, 시작가는 2만 2322.12, 최고가는 2만 2802.80, 최저가는 2만 2306.08을 기록했다. S＆P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 34억 5044만 6000주의 거래량을 기록하며 6881.62로 장을 마쳤다. 전날보다 2.74포인트(0.04%) 상승을 기록했다. 시작가는 6824.36, 최고가는 6901.01, 최저가는 6796.85였다.한편 다우운송지수는 전날보다 69.11포인트(0.35%) 상승한 1만 9758.30을 기록했고, 나스닥 100 지수는 32.57포인트(0.13%) 상승하여 2만 4992.60에 마감했다. 필라델피아 반도체 지수는 38.99포인트(0.48%) 상승하며 8137.36을 기록했다.VIX 지수는 21.41로 1.55포인트(7.80%) 상승을 기록했다. VIX 지수가 20을 넘는 가운데 이 지수는 투자자들 사이에서 시장의 변동성이 높아졌음을 나타낸다.정연호 기자