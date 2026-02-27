[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 삼표시멘트 거래대금 6533억 돌파

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.27일 한국거래소에 따르면, 삼표시멘트(038500)가 3645만 9500주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 1만 8790원으로, 시가총액의 3.22%에 해당하는 거래대금에도 불구하고 23.05%의 폭등률을 기록하고 있다. PER 50.65, ROE 9.04로, 재무 지표에서도 긍정적인 모습을 보인다. 오가닉티코스메틱(900300)은 3339만 5042주의 거래량을 기록하며 2위를 차지하며, 현재 주가는 131원으로, 시가총액의 1.37%에 해당하는 거래대금과 5.65%의 상승률을 보인다. PER 0.16, ROE -18.03으로, 재무 상태는 다소 부정적이다.엔투텍(227950)은 3위를 기록하며 2816만 7283주의 거래량과 함께 현재가 673원, 11.98%의 급등률을 보인다. 아주IB투자(027360)는 5.810원으로 29.98%의 상한가를 기록하며, 2647만 9594주가 거래되고 있다. 모베이스전자(012860)는 5040원으로 소폭 상승하며 1782만 8855주를 기록하고 있다. 한성크린텍(066980)은 1603만 415주가 거래되고 있으며 1509원으로 16.44%의 급등을 보인다. 코데즈컴바인(047770)은 5460원으로 1531만 6836주의 거래량을 기록하며 9.42% 상승 중이다. 대주산업(003310)은 4195원에 1498만 2989주가 거래되고 있으며 6.34% 상승하고 있다. 현대ADM(187660)은 1만 6150원으로 1435만 3352주가 거래되고 있으며 13.50%의 급락을 보인다. 나무기술(242040)은 5670원으로 하락하며 1333만 7681주의 거래량을 기록 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 젠큐릭스(229000) ▲26.16%, 좋은사람들(033340) ▲4.73%, 엠에스오토텍(123040) ▲5.13%, 인콘(083640) ▲3.51%, 미스터블루(207760) ▲2.51%, 휴림로봇(090710) ▼3.39%, 대한광통신(010170) ▲3.91%, SFA반도체(036540) ▼5.76%, 우리기술(032820) ▲2.74%, 인트론바이오(048530) ▼1.95% 등의 성적을 기록했다.삼표시멘트와 아주IB투자는 각각 23.05%와 29.98%의 폭등률을 보이며 주목받고 있다. 삼표시멘트는 거래대금이 시가총액의 3.22%를 차지하며, 아주IB투자는 거래대금이 시가총액의 2.07%를 차지하고 있다. 반면, 현대ADM은 13.50%의 급락세를 보이고 있으며, 거래대금이 시가총액의 2.74%에 달해 투자자 간 매수·매도 공방이 치열한 상황이다.코스닥 시장은 다양한 종목들이 엇갈린 주가 흐름을 보이며 활발한 거래가 이어지고 있다. 특히, 거래대금이 시가총액의 2% 이상을 기록한 종목들이 다수 포진해 있어, 시장의 집중적인 관심이 지속될 것으로 예상된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자