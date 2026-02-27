[서울데이터랩]SK스퀘어 4.86% 하락하며 코스피 대형주 중 최대 폭락

이미지 확대

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.27일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 삼성전자(005930)는 현재가 21만 7000원으로 전 거래일 대비 0.46% 하락하고 있다. 시가총액은 128조 4561억원이며, 외국인비율은 50.66%에 달한다. SK하이닉스(000660)는 107만 3000원으로 2.37% 하락하며, 거래량은 332만 5004주에 이른다. 시가총액은 76조 4729억원이다.현대차(005380)는 6.90% 상승하며 돋보이는 성과를 보이고 있다. 삼성전자우(005935)는 2.69% 하락, LG에너지솔루션(373220)은 0.23% 하락, SK스퀘어(402340)는 4.86% 하락, 삼성바이오로직스(207940)는 0.06% 하락을 기록하고 있다. 한편, 기아(000270)는 변동이 없는 가운데 두산에너빌리티(034020)는 3.37% 상승, HD현대중공업(329180)은 3.38% 상승을 기록하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 한화에어로스페이스(012450) ▲3.35%, KB금융(105560) ▼2.51%, 삼성물산(028260) ▼2.36%, 셀트리온(068270) ▼1.86%, 삼성생명(032830) ▼2.51%, 현대모비스(012330) ▼3.02%, 신한지주(055550) ▼2.50%, 한화오션(042660) ▲1.29%, 고려아연(010130) ▲0.19%, 미래에셋증권(006800) ▼0.95% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 등락률이 엇갈리며 다소 혼조세를 보이고 있다. 특히 SK스퀘어가 4.86% 하락하며 가장 큰 등락폭을 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자