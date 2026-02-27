[서울데이터랩]‘바텍’ 29.93% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

27일 오전 9시 15분 바텍(043150)가 등락률 +29.93%로 상승률 1위를 차지했다. 바텍은 개장 직후 10분간 11만 459주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 6300원 오른 2만 7350원이다.한편 바텍의 PER은 8.23으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 12.94%로 수익성이 준수한 수준이다.이어 상승률 2위 젠큐릭스(229000)는 현재가 5860원으로 주가가 29.93% 폭등하고 있다. 상승률 3위 알에프텍(061040)은 현재 2365원으로 29.87% 폭등하고 있다. 상승률 4위 THE E＆M(089230)은 28.98% 상승하며 1451원에 거래되고 있다. 상승률 5위 더코디(224060)는 23.94%의 상승세를 타고 4400원에 거래되고 있다.6위 나무기술(242040)은 현재가 7350원으로 23.53% 상승 중이다. 7위 엔투텍(227950)은 현재가 732원으로 21.80% 상승 중이다. 8위 제이아이테크(417500)는 현재가 4970원으로 20.63% 상승 중이다. 9위 인콘(083640)은 현재가 546원으로 19.74% 상승 중이다. 10위 대화제약(067080)은 현재가 1만 7890원으로 18.24% 상승 중이다.이밖에도 한국첨단소재(062970) ▲13.98%, 아이티센엔텍(010280) ▲13.04%, 아주IB투자(027360) ▲12.08%, 에임드바이오(0009K0) ▲10.98% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자