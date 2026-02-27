[서울데이터랩]뉴욕 증시, 빅테크 TOP7 하락세

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

26일(현지시간) 뉴욕 증시에서 매그니피센트 세븐(빅테크 TOP7) 종목은 대체로 하락세를 보이고 있다. 엔비디아(NVDA)가 5% 이상의 하락을 기록하며 가장 큰 변동성을 보였으며, 애플(AAPL)과 아마존닷컴(AMZN)도 약세를 나타냈다. 일부 종목은 보합세를 유지하거나 소폭 상승했다.엔비디아는 5.55% 하락하며 184.71달러에 거래를 마감했다. 이는 빅테크 종목 중 가장 큰 하락폭이다. 애플은 0.47% 하락해 272.95달러에 거래됐으며, 마이크로소프트(MSFT)는 0.28% 상승해 401.72달러를 기록했다.아마존닷컴은 1.32% 하락하며 207.85달러에 거래됐다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 1.83% 하락해 307.19달러로 마감했다. 알파벳 Class C(GOOG)도 1.92% 하락했으며, 메타(META)는 0.45% 상승해 656.65달러를 기록했다.이날 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 626억 달러(약 89조 6884억원)에 달한다. 마이크로소프트는 126억 달러(약 17조 9790억원)의 거래대금을 기록했으며, 애플은 82억 5000만 달러(약 11조 8135억원)의 거래대금을 보였다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 1.39%를 기록했다.정연호 기자