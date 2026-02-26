[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

삼성전자(005930)가 2월 26일 장 마감 5분 만에 13.95%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 218,000원으로 전 거래일 대비 7.13% 상승하며 마감했다. 거래량은 29,892,506주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 현대차(005380)는 상승률 6.47%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 7.96% 상승 마감했다. 검색비율 4위 한미반도체(042700)는 28.44%의 급등세로 마감했다. 검색비율 5위 삼천당제약(000250)은 29.85% 상승하며 상한가로 마감했다.6위 한화비전(489790)은 등락률 13.46%로 급등을 기록했다. 7위 에코프로(086520)는 5.14%의 등락률로 주가가 상승했다. 8위 현대ADM(187660)은 19.14%의 급등세로 거래를 마쳤다. 9위 두산에너빌리티(034020)는 0.58% 보합 마감했다. 10위 LG전자(066570)는 10.05% 상승했다.이 밖에도 제주반도체(080220) ▲16.55%, NAVER(035420) ▲2.96%, 카카오(035720) ▲6.97%, 삼성SDI(006400) ▲3.70%, 기아(000270) ▲5.05%, 삼성전자우(005935) ▲4.50%, 현대바이오(048410) ▼11.86%, 미래에셋증권(006800) ▲0.96%, 대우건설(047040) ▲14.86%, SK증권(001510) ▲18.98% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자