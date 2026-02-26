메뉴
[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-02-26 08:56
입력 2026-02-26 08:56
이미지 확대


25일(현지시간) 미국 주요 지수는 혼조세를 보였다. 다우존스와 S＆P 500 지수는 각각 0.63%와 0.81% 상승하며 강세를 보였고, 나스닥 종합 지수는 1.26% 상승했다. 반면 다우운송 지수는 0.64% 하락했다. 한편 필라델피아 반도체 지수는 1.62% 상승했다.

다우존스 지수는 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 전날보다 307.65포인트(0.63%) 오른 4만 9482.15로 마감했다. 하루 거래량은 5억 2878만 4000주였으며 시작가는 4만 9357.63, 최고가는 4만 9517.36, 최저가는 4만 9206.87을 기록했다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 288.40포인트(1.26%) 상승한 2만 3152.08로 마감했다. 하루 거래량은 14억 7336만 8000주였다. S＆P 500 지수는 뉴욕증권거래소에서 56.06포인트(0.81%) 오른 6946.13으로 마감했다. 하루 거래량은 31억 8646만주였다.

다우운송 지수는 124.84포인트(0.64%) 하락한 1만 9319.67로 마감했다. 나스닥 100 지수는 2만 5329.04로 351.99포인트(1.41%) 상승했다. 필라델피아 반도체 지수는 8467.43으로 135.09포인트(1.62%) 올랐다.

VIX 지수는 1.52포인트(7.77%) 하락한 18.03을 기록했으며, 이는 시장의 변동성이 낮아졌음을 나타낸다. VIX 지수는 일반적으로 20 미만일 경우 안정적인 시장으로 간주된다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
