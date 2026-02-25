[포토] 코스피 6000 시대 개막

1 / 5 이미지 확대 코스피가 장중 6000을 넘어선 가운데 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 기뻐하고 있다. 2026.2.25.

연합뉴스

이미지 확대 코스피가 장중 6,000을 넘어선 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 세리머니를 펼치고 있다.

이날 코스피는 전 거래일보다 53.06포인트(0.89%) 오른 6,022.70로 개장해 사상 처음으로 6,000선을 돌파했다. 2026.2.25 연합뉴스

이미지 확대 코스피가 장중 6000을 넘어선 가운데 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 기뻐하고 있다. 2026.2.25 연합뉴스

이미지 확대 코스피가 장중 6000을 넘어선 가운데 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 기뻐하고 있다. 2026.2.25 연합뉴스

이미지 확대 코스피 지수가 장 시작과 함께 6000포인트를 돌파한 25일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 증시 시황이 표시되어 있다. 2026.2.25.

뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 25일 사상 처음으로 장중 6000선을 돌파했다.미국 기술주 강세가 대외 불안에도 거침없이 질주해온 국내 증시에 촉매제 역할을 했다.지수는 전장 대비 53.06포인트(0.89%) 오른 6022.70으로 시작하며 개장과 동시에 ‘6000피’(코스피 6000포인트)를 달성했다.이로써 지난 1월 22일 장중 5019.54로 ‘5000피’를 넘어선 지 불과 한 달여 만에 1000포인트 넘게 오르며 역사를 새로 썼다.서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날보다 0.9원 내린 1441.6원에 개장했다.유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 5287억원, 3143억원을 순매도하고 있지만, 개인이 8291억원을 순매수하며 지수를 끌어올리고 있다.외국인은 코스피200 선물시장에서도 2956억원 매도 우위다.간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 모두 반등했다.24일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 370.44포인트(0.76%) 오른 4만 9174.50에 거래를 마감했다.스탠더드앤드푸어스(S＆P) 500지수는 전장보다 52.32포인트(0.77%) 상승한 6890.07, 나스닥종합지수는 236.41포인트(1.04%) 뛴 2만 2863.68에 장을 마쳤다.인공지능(AI) 침공의 ‘선봉장’으로 여겨지던 앤트로픽이 일부 기술 기업들과 파트너십을 발표하면서 AI에 대체되기보다는 AI와 공존할 수 있을 것이라는 기대감이 주가를 띄웠다.국내 증시도 기술주를 중심으로 강세를 나타내며 ‘6000피 시대’라는 새로운 역사를 열었다.업종별로는 건설(3.40%), 운송장비·부품(2.53%), 전기·전자(0.55%) 등은 상승하고 있고, 화학(-1.00%), 제약(-0.85%), 의료·정밀기기(-0.55%) 등은 떨어지고 있다.같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 2.25포인트(0.19%) 내린 1162.75다.지수는 전장 대비 9.27포인트(0.80%) 오른 1174.27로 출발했으나 하락세로 돌아섰다.코스닥 시장에서 개인은 1455억원을 순매수하고 있는 반면 외국인과 기관은 각각 1112억원, 269억원 매도 우위다.온라인뉴스부