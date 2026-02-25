메뉴
[인사] 신영증권

이승연 기자
이승연 기자
수정 2026-02-25 17:47
입력 2026-02-25 17:47
▪신영증권◇사장 승진△김대일 ◇부사장 승진△CM·기업금융·구조화금융·ECM·PE본부 배준성△감사실 위성승△자산배분솔루션·Operation본부 천신영 ◇전무 승진△Wholeshale본부 신영수△ECM본부 정성진 ◇상무 승진△연금사업부 민주영△APEX패밀리오피스부 박은실△APEX 서면·APEX 대전·APEX 대구·APEX 광주 서영숙△헤리티지솔루션부 윤환진△PE본부 이상섭△Equity Sales ＆ Solution부 이충훈△신연금시스템TFT·디지털전략부·WM영업추진부 조성환 ◇이사대우 승진△APEX대전 길진호△자산관리솔루션부 박민혜△산업분석팀 서정연△APEX패밀리오피스부 신혜정△경영기획팀 오정일△APEX Private Club 청담·명동·해운대 왕현정△상품시스템개발팀 원덕연△사모펀드운용부 장권일△인프라보안팀 정의석△기업금융부 한동민△고객시스템개발팀 홍만기△APEX광주 조연희

이승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
