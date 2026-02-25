[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

삼성전자(005930)가 2월 25일 장 마감 5분 만에 11.72%의 검색 비율을 기록해 많은 투자자의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 203,500원으로 전 거래일 대비 1.75% 상승하며 강보합으로 마감했다. 거래량은 2603만 7867주를 기록했다.이어 검색 비율 2위의 현대차(005380)는 10.20% 오르며 상승 마감했다. 3위 SK하이닉스(000660)는 1.09% 상승 마감했다. 4위 에코프로(086520)는 1.17% 상승했다. 5위 삼성SDI(006400)는 4.27% 상승하며 거래를 마쳤다.6위 미래에셋증권(006800)은 등락률 5.22%로 상승했다. 7위 두산에너빌리티(034020)는 1.97%의 등락률로 강보합을 기록했다. 8위 기아(000270)는 13.16%의 급등세로 거래를 마쳤다. 9위 POSCO홀딩스(005490)는 2.00% 상승 마감했다. 10위 한화솔루션(009830)은 1.76% 상승했다.이 밖에도 대한항공(003490) 9.25% 상승, NAVER(035420) 0.78% 하락, LG에너지솔루션(373220) 3.27% 상승, 고려아연(010130) 13.04% 상승, 포스코퓨처엠(003670) 4.24% 상승, LG화학(051910) 10.56% 상승, 삼성전자우(005935) 0.99% 상승, 에코프로비엠(247540) 1.17% 상승, 한화오션(042660) 0.77% 하락, 우리기술(032820) 0.52% 상승 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자