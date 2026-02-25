[서울데이터랩]참엔지니어링 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

25일 오후 3시 30분 참엔지니어링(009310)이 등락률 30.0%로 상승률 1위로 마감했다. 참엔지니어링은 장 중 273만 2755주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 279원 오른 1209원에 마감했다.한편 참엔지니어링의 PER은 0.98로 매우 저평가받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -36.1%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 계양전기우(012205)는 주가가 29.9% 폭등하며 종가 8280원에 상승 마감했다. 상승률 3위 계양전기(012200)의 주가는 9170원으로 29.8% 폭등하며 마감했다. 상승률 4위 태광산업(003240)은 25.1% 상승하며 150만원에 마감했다. 상승률 5위 가온전선(000500)은 24.6%의 상승세를 타고 12만 2000원에 마감했다.6위 명신산업(009900)은 1만 1010원으로 18.9% 상승 마감했다. 7위 에스엘(005850)은 종가 7만 2200원으로 17.9% 상승 마감했다. 8위 KEC(092220)는 종가 1190원으로 15.7% 상승 마감했다. 9위 서울식품(004410)은 268원으로 15.5% 상승 마감했다. 10위 현대오토에버(307950)는 49만 5000원으로 14.4% 상승 마감했다.이 밖에도 유화증권우(003465) 14.3%, TBH글로벌(084870) 13.7%, 온타이드(005320) 13.1%, 고려아연(010130) 13.0%, 성문전자(014910) 12.9%, LX세미콘(108320) 12.7%, 기아(000270) 12.7%, 현대건설(000720) 12.0%, 일진하이솔루스(271940) 11.5%, LG화학(051910) 10.5% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자