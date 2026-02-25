[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 오가닉티코스메틱 거래대금 72억 돌파

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 급등세를 보이고 있다.25일 한국거래소에 따르면 오가닉티코스메틱(900300)이 5368만 6824주 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 상위권을 차지했다. 현재 주가는 133원이며 시가총액은 334억원이다. 거래대금은 58억원으로 시가총액 대비 17.37%에 달해 자금 유입이 활발하다. PER -0.1, ROE -25.93으로 재무 지표는 다소 부진하지만 높은 거래대금과 등락률로 투자자들의 이목을 끌고 있다. 케이바이오(038530)는 2337만 9442주가 거래돼 거래량 상위권을 기록했으며 현재 주가는 459원, 시가총액은 531억원이다. 거래대금은 102억원으로 시가총액의 19.21%에 달한다. PER -3.72, ROE -11.36으로 재무 상태는 저조하지만 강한 매수세가 이어지고 있다.TS트릴리온(317240)은 2692만 4756주가 거래되며 거래량 상위권을 차지했다. 현재 주가는 485원으로 등락률은 28.98%를 기록하며 강한 상승세를 보이고 있다. 모베이스전자(012860)는 5000원으로 거래되며 29.87% 상승했다. 나노엔텍(039860)은 8340원으로 8.74% 상승세를 기록하고 있다. 스테이지원엔터(078860)는 29.90%로 급락하며 현재 주가는 654원이다. 리메드(302550)는 3695원으로 15.46% 상승세를 보이고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 SKAI(357880) -1.21%, 대한광통신(010170) -3.85%, 씨엔플러스(115530) 29.66%, 경남제약(053950) 30.00%, 우리기술(032820) 0.17%, 원풍물산(008290) -7.82%, LK삼양(225190) 9.37%, 빌리언스(044480) 15.42%, 엔시트론(101400) 8.76%, 케이피엠테크(042040) 7.78% 등의 성적을 기록했다.주목할 만한 종목으로는 TS트릴리온과 모베이스전자가 있다. TS트릴리온은 669억원의 시가총액 대비 85억원의 거래대금을 기록하며 높은 거래대금 비율과 급등세가 눈에 띈다. 반면 스테이지원엔터는 시가총액 283억원 대비 83억 2100만원의 거래대금을 기록했으나 급락세를 면치 못했다.전체적으로 코스닥 시장은 일부 종목의 급등세가 돋보였으며 거래대금이 시가총액의 상당 부분을 차지하는 종목들이 많아 매수세와 매도세가 치열하게 맞서고 있다. 시장의 변동성이 높은 가운데 투자자들의 신중한 판단이 요구된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자