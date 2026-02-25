[서울데이터랩]가온전선 29.93% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

25일 오전 9시 30분 가온전선(000500)이 등락률 29.93%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 가온전선은 개장 직후 5분간 14만 3991주가 거래됐으며 주가는 공모가 대비 2만 9300원 오른 12만 7200원이다.한편 가온전선의 PER은 36.37로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 6.46%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 없는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 KEC(092220)는 현재가 1264원으로 주가가 22.96% 폭등하고 있다. 상승률 3위 에이프로젠(007460)은 현재 650원으로 19.05% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 한화갤러리아(452260)는 13.45% 상승하며 3500원에 거래되고 있다. 상승률 5위 LX세미콘(108320)은 12.37%의 상승세를 타고 6만 2700원에 거래되고 있다.6위 서울식품(004410)은 현재가 260원으로 12.07% 상승 중이다. 7위 일진전기(103590)는 현재가 9만 2100원으로 12.04% 상승 중이다. 8위 케이비아이동국실업(001620)은 현재가 816원으로 11.48% 상승 중이다. 9위 일진하이솔루스(271940)는 현재가 1만 6180원으로 10.75% 상승 중이다. 10위 SGC에너지(005090)는 현재가 5만 2100원으로 10.73% 상승 중이다.이 밖에도 한국전자홀딩스(006200) 10.38%, 이스타코(015020) 9.67%, 일진홀딩스(015860) 9.26%, 깨끗한나라우(004545) 9.04%, 대우건설(047040) 8.88%, 한농화성(011500) 8.62%, 유화증권우(003465) 8.27%, 한화갤러리아우(45226K) 8.02%, 기아(000270) 7.99%, 계양전기(012200) 7.51% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자