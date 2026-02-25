[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

24일(현지시간) 미국 주요 주식 지수들이 다양한 움직임을 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수 모두 상승세를 기록하며 긍정적인 흐름을 이어갔다. 반면, VIX 지수는 하락하여 시장의 변동성이 감소했음을 나타냈다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 49,174.50포인트로 마감하며 전일 대비 370.44포인트(0.76%) 올랐다. 하루 거래량은 522,316천 주였으며, 시작가는 48,827.80포인트, 최고가는 49,295.21포인트, 최저가는 48,752.74포인트로 나타났다. 나스닥 종합지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,863.68포인트로 종료하며 236.41포인트(1.05%) 상승했다. 하루 거래량은 1,426,713천 주로 집계되었으며, 시작가는 22,641.60포인트, 최고가는 22,895.48포인트, 최저가는 22,528.26포인트를 기록했다. S＆P 500 지수 역시 뉴욕 거래소에서 6,890.07포인트로 마감하며 52.32포인트(0.77%) 올랐다. 하루 거래량은 3,139,018천 주였고, 시작가는 6,837.37포인트, 최고가는 6,899.17포인트, 최저가는 6,815.43포인트로 확인되었다.한편, 다우운송 지수는 19,444.51포인트로 168.03포인트(0.87%) 상승했으며, 나스닥 100 지수는 24,977.04포인트로 268.10포인트(1.09%) 올랐다. 필라델피아 반도체 지수는 8,332.34포인트로 118.89포인트(1.45%) 상승해 눈에 띄는 상승 폭을 기록했다.마지막으로 VIX 지수는 19.39포인트로 하락하며 1.62포인트(-7.71%) 내렸다. VIX 지수의 하락은 시장의 불확실성과 변동성이 줄어들었음을 의미하며, 20 미만의 수치는 비교적 안정적인 시장 상황을 나타낸다.정연호 기자