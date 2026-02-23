[서울데이터랩]대원전선우 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

23일 오후 3시 35분 대원전선우(006345)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 대원전선우는 장 중 2,198,764주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,095원 오른 4,745원에 마감했다.한편 대원전선우의 PER은 33.42로 평가되었다.이어 상승률 2위 미래에셋생명(085620)은 주가가 +30.00% 폭등하며 종가 16,120원에 상승 마감했다. 상승률 3위 삼화콘덴서(001820)의 주가는 57,000원으로 +29.99% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 대원전선(006340)은 +29.99% 폭등하며 5,440원에 마감했다. 상승률 5위 SG세계물산(004060)은 +29.95%의 상승세를 타고 768원에 마감했다.6위 에이엔피(015260)는 612원으로 +29.94% 상승 마감했다. 7위 서울식품(004410)은 종가 223원으로 +29.65% 상승 마감했다. 8위 더존비즈온(012510)은 종가 118,600원으로 +23.54% 상승 마감했다. 9위 텔코웨어(078000)는 20,050원으로 +23.46% 상승 마감했다. 10위 대한방직(001070)은 8,800원으로 +23.25% 상승 마감했다.이밖에도 성안머티리얼스(011300) ▲21.79%, 태양금속(004100) ▲17.88%, 영흥(012160) ▲16.56%, 부국증권(001270) ▲16.46%, 한국ANKOR유전(152550) ▲16.46%, 티와이홀딩스(363280) ▲16.42%, 삼성전기우(009155) ▲15.46%, 흥국화재(000540) ▲14.41%, 일진전기(103590) ▲14.15%, DB(012030) ▲13.40% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자