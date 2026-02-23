[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

삼성전자(005930)가 2월 23일 장 마감 5분 만에 13.17%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 193,000원으로 전 거래일 대비 1.53% 상승하며 마감했다. 거래량은 24,693,796주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 0.21%로 보합 마감했다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 2.75% 상승 마감했다. 검색비율 4위 두산에너빌리티(034020)는 하락률 1.45%를 기록했다. 검색비율 5위 에코프로(086520)는 1.17% 하락하여 장을 마쳤다.6위 LG전자(066570)는 등락률 7.28%로 상승을 기록했다. 7위 우리기술(032820)은 14.01%의 급등세를 보였다. 8위 미래에셋증권(006800)은 3.67% 하락했다. 9위 한화솔루션(009830)은 3.40% 하락 마감했다. 10위 삼성전기(009150)는 13.13%의 급등세를 보였다.이 밖에도 현대ADM(187660) ▲29.96%, 흥구석유(024060) ▲14.76%, 삼성SDI(006400) ▼2.61%, 삼성전자우(005935) ▲0.74%, 한화생명(088350) ▼9.55%, 현대바이오(048410) ▲29.99%, 한화오션(042660) ▼1.80%, NAVER(035420) ▲0.39%, POSCO홀딩스(005490) ▼1.52%, 대한항공(003490) ▲5.17% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자