[서울데이터랩]광동제약 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

20일 오후 3시 30분 광동제약(009290)이 등락률 30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 광동제약은 장 중 2034만 7757주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 2400원 오른 1만 400원에 마감했다.한편 광동제약의 PER은 18.67로, 이는 시장 평균 대비 다소 높은 평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 7.21%로 수익성이 보통 수준임을 나타낸다.이어 상승률 2위 미래에셋생명(085620)은 주가가 29.98% 폭등하며 종가 1만 2400원에 상승 마감했다. 상승률 3위 롯데손해보험(000400)의 주가는 2525원으로 29.95% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 흥국화재우(000545)는 29.92% 상승하며 9510원에 마감했다. 상승률 5위 한화생명(088350)은 29.92%의 상승세를 타고 6600원에 마감했다.6위 SG세계물산(004060)은 591원으로 29.89% 상승 마감했다. 7위 흥국화재(000540)는 종가 5760원으로 29.88% 상승 마감했다. 8위 에이엔피(015260)는 종가 471원으로 29.75% 상승 마감했다. 9위 한국ANKOR유전(152550)은 237원으로 29.51% 상승 마감했다. 10위 퍼스텍(010820)은 6720원으로 26.08% 상승 마감했다.이 밖에도 한화손해보험(000370) 25.17%, TBH글로벌(084870) 21.20%, 경동인베스트(012320) 19.41%, SK증권(001510) 18.37% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자