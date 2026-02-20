[서울데이터랩]비케이홀딩스 29.94% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

20일 오후 3시 30분 비케이홀딩스(050090)가 등락률 29.9%로 상승률 1위로 마감했다. 비케이홀딩스는 장 중 173만 7250주가 거래됐으며 주가는 전 거래일 대비 162원 오른 703원에 마감했다.한편 비케이홀딩스의 주가수익비율(PER)은 -6.0으로 매우 저평가돼 있을 가능성을 시사하며, 자기자본이익률(ROE)은 -12.5%로 수익성 측면에서는 부정적인 지표를 나타내고 있다.이어 상승률 2위 체리부로(066360)는 주가가 29.9% 폭등하며 종가 1069원에 상승 마감했다. 상승률 3위 다원넥스뷰(323350)의 주가는 1만 8700원으로 28.1% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 흥구석유(024060)는 24.4% 폭등하며 1만 9040원에 마감했다. 상승률 5위 바이오톡스텍(086040)은 20.8%의 급등세를 타고 3190원에 마감했다.6위 풍원정밀(371950)은 1만 6880원으로 20.7% 급등 마감했다. 7위 제이에스링크(127120)는 종가 3만 6500원으로 18.9% 급등 마감했다. 8위 중앙에너비스(000440)는 종가 2만 400원으로 17.3% 급등 마감했다. 9위 RF머트리얼즈(327260)는 4만 5000원으로 16.9% 급등 마감했다. 10위 다원시스(068240)는 2935원으로 15.8% 급등 마감했다.이 밖에도 글로벌에스엠(900070) 15.1%, KD(044180) 15.0%, 대한광통신(010170) 15.0%, 우리기술(032820) 14.7% 등을 기록하며 이날 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자