[서울데이터랩]리노공업 3.01% 하락 코스닥 주요 종목들 하락세 이어가다

정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-02-20 14:03
입력 2026-02-20 14:03
코스닥 시가총액 상위 종목들이 대체로 하락세를 보이고 있다.

20일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 에코프로(086520)는 현재가 171,500원으로 전 거래일 대비 0.46% 하락하고 있다. 시가총액은 23조 2856억원이며, 외국인비율은 21.37%를 기록하고 있다. 알테오젠(196170)은 40만 3500원으로 1.94% 하락 중이며, 시가총액은 21조 5896억원이다. 외국인비율은 13.64%이다.

시가총액 3위부터 10위까지의 종목들은 에코프로비엠(247540) ▼0.47%, 삼천당제약(000250) 보합, 레인보우로보틱스(277810) ▼0.14%, 에이비엘바이오(298380) ▼2.98%, 케어젠(214370) ▼0.28%, 코오롱티슈진(950160) ▼0.22%, 리노공업(058470) ▼3.01%, HLB(028300) ▼1.11%로 혼조세를 보이고 있다.

한편, 시가총액 20위권 종목들은 펩트론(087010) ▼1.07%, 리가켐바이오(141080) ▼2.25%, 원익IPS(240810) ▲0.09%, 클래시스(214150) ▼1.14%, 이오테크닉스(039030) ▼2.78%, 메지온(140410) ▼2.75%, 보로노이(310210) ▲1.07%, 로보티즈(108490) ▼0.88%, ISC(095340) ▼2.01%, HPSP(403870) ▼0.65% 등의 성적을 기록하고 있다.

시가총액 상위 종목들은 대체로 하락세를 보이며, 리노공업과 에이비엘바이오가 상대적으로 큰 하락폭을 나타내고 있다. 거래량이 많은 종목은 에코프로와 HPSP로 나타나며, 에코프로는 1,745,739주, HPSP는 980,378주의 거래량을 기록하고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
현재 코스닥 시가총액 상위 종목들의 전체적인 주가 흐름은?
