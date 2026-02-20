[서울데이터랩]현대차 1.75% 하락하며 가장 큰 낙폭 기록

이미지 확대

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.20일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 188,900원으로 전 거래일 대비 0.58% 하락하고 있다. 시가총액은 111조 8219억원이며, 외국인 비율은 51.30%다. 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)는 922,000원으로 3.13% 상승하며, 거래량은 257만 8415주를 기록하고 있다.SK하이닉스의 뒤를 이어 삼성전자우(005935) -0.90%, 현대차(005380) -1.75%, LG에너지솔루션(373220) -0.62%, 삼성바이오로직스(207940) +0.93%, SK스퀘어(402340) -0.88%, 두산에너빌리티(034020) +6.40%, 기아(000270) -0.18%, 한화에어로스페이스(012450) +6.44% 등의 변동을 보이고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 KB금융(105560) ▲0.96%, HD현대중공업(329180) ▲3.31%, 셀트리온(068270) ▼0.82%, 삼성물산(028260) ▲2.35%, 신한지주(055550) ▲0.60%, 한화오션(042660) ▲3.06%, 삼성생명(032830) ▲3.35%, 미래에셋증권(006800) ▲3.26%, 한국전력(015760) ▲1.45%, NAVER(035420) ▲1.78% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 주로 상승세를 보이며, 특히 두산에너빌리티와 한화에어로스페이스가 각각 6.40%, 6.44%의 높은 상승률을 기록하고 있다. 반면, 현대차는 -1.75%로 가장 큰 하락폭을 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자