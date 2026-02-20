[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 우리기술 거래대금 790억 돌파

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.20일 한국거래소에 따르면, 우리기술(032820)이 5천300만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 기록하고 있다. 현재 주가는 15,290원이며, 거래대금은 790억 2천600만원으로 시가총액의 약 3.1%에 해당하는 높은 수준이다. PER은 184.22로 높으며 ROE는 -3.33으로 부진한 재무 상태를 나타내고 있다. 대한광통신(010170)은 거래량 4천600만주를 넘어서며 거래량 2위를 기록 중이다. 현재 주가는 4,280원이며, 거래대금은 189억 7천200만원으로 시가총액의 약 3.4%에 이른다. PER은 -9.45, ROE는 -95.92로 부정적인 재무 지표를 보이고 있다.현대ADM(187660)은 현재가 9,530원, 등락률 8.42%로, 거래량은 2천680만주에 달한다. 케이바이오(038530)는 현재가 440원으로 9.45% 상승했으며, 거래량은 2천660만주에 이르고 있다. 앱튼(270520)은 238원으로 12.26% 상승하며, 거래량은 1천920만주를 기록 중이다. 아이에이(038880)는 130원으로 4% 상승했으며, 거래량은 1천700만주에 달한다. 에쎈테크(043340)는 644원으로 1.68% 하락, 거래량은 1천440만주다. 오르비텍(046120)은 7,110원으로 13.40% 상승하며 거래량은 1천350만주를 기록하고 있다. 오리엔트정공(065500)은 2,860원으로 9.37% 상승, 거래량은 1천330만주다. 흥구석유(024060)는 17,540원으로 14.57% 상승하며 거래량은 1천100만주에 이른다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 휴림로봇(090710) ▲4.21%, 휴맥스(115160) ▲14.39%, 큐캐피탈(016600) ▲6.49%, 티씨머티리얼즈(125020) ▲1.13%, 삼표시멘트(038500) ▲2.70%, 아로마티카(0015N0) ▲16.58%, 비엘팜텍(065170) ▼3.30%, SKAI(357880) ▲7.66%, 아스트(067390) ▲8.00%, 헝셩그룹(900270) ▼2.19% 등의 성적을 기록하고 있다.특히 아로마티카는 거래량 770만주, 거래대금 114억 1천만원을 기록하며 16.58% 급등하고 있다. 흥구석유는 거래량 1천100만주, 거래대금 195억 1천380만원으로 14.57% 상승세를 보인다. 반면, 비엘팜텍은 3.30% 하락하며 거래량 760만주, 거래대금 37억 7천450만원으로 부진한 흐름을 보이고 있고, 에쎈테크는 1.68% 하락하며 거래량 1천440만주, 거래대금 10억 7천760만원을 기록 중이다.전체적으로 코스닥 시장은 다양한 종목들이 상승세를 보이며 활발한 거래가 이루어지고 있다. 특히 거래대금이 높은 종목들은 투자자들의 관심을 끌며 시장의 중심에 서 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자