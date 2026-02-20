메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[서울데이터랩]빅테크 7, 전반적 보합세 속 엔비디아 최다 거래

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2026-02-20 09:42
입력 2026-02-20 09:42
이미지 확대


19일(현지시간) 뉴욕 증시에서 매그니피센트 세븐(M7·빅테크 7개 종목)은 전반적으로 보합세를 보이고 있다. 주요 종목들이 대부분 1% 미만의 등락률을 기록하며 큰 변동 없이 거래를 마쳤다.

애플(AAPL)은 1.43% 하락하며 260.58달러에 거래를 마쳤다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.06% 하락해 398.46달러에 거래를 종료했다. 메타(META)는 0.24% 상승하며 644.78달러로 마감했다.

엔비디아(NVDA)는 0.04% 하락하며 보합세를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.16% 하락했다. 아마존닷컴(AMZN)은 0.03% 상승하며 보합세를 유지했다. 알파벳 Class C(GOOG)는 0.13% 하락했다.

이미지 확대




이날 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 1억 2081만 4254주였으며 거래대금은 226억 달러(약 32조 7945억원)에 달했다. 애플의 거래대금은 73억 달러로 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 0.19%였다. 마이크로소프트의 거래대금은 110억 달러로 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 0.37%를 기록했다.

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
M7 종목들의 19일 뉴욕 증시 전반적 흐름은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기