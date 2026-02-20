[서울데이터랩]빅테크 7, 전반적 보합세 속 엔비디아 최다 거래

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

19일(현지시간) 뉴욕 증시에서 매그니피센트 세븐(M7·빅테크 7개 종목)은 전반적으로 보합세를 보이고 있다. 주요 종목들이 대부분 1% 미만의 등락률을 기록하며 큰 변동 없이 거래를 마쳤다.애플(AAPL)은 1.43% 하락하며 260.58달러에 거래를 마쳤다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.06% 하락해 398.46달러에 거래를 종료했다. 메타(META)는 0.24% 상승하며 644.78달러로 마감했다.엔비디아(NVDA)는 0.04% 하락하며 보합세를 기록했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.16% 하락했다. 아마존닷컴(AMZN)은 0.03% 상승하며 보합세를 유지했다. 알파벳 Class C(GOOG)는 0.13% 하락했다.이날 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 1억 2081만 4254주였으며 거래대금은 226억 달러(약 32조 7945억원)에 달했다. 애플의 거래대금은 73억 달러로 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 0.19%였다. 마이크로소프트의 거래대금은 110억 달러로 시가총액 대비 거래대금 비중은 약 0.37%를 기록했다.정연호 기자