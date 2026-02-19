[서울데이터랩] [코스피] 5677.25p, +3.09%로 상승 마감

이미지 확대

2월 19일 오후 4시 한국거래소에 따르면, 코스피는 170.24포인트(3.09%) 상승한 5677.25에 마감했다.이날 코스피는 장중 최고 5681.65포인트, 장중 최저 5614.97포인트를 기록하며, 52주 신고가를 갈아치웠다. 시장 상태는 전반적으로 상승세를 보였다.등락 종목 수를 살펴보면, 상한종목수 6개, 상승종목수 668개, 보합종목수 26개, 하락종목수 233개, 하한종목수는 0개로 집계됐다.투자자별 매매 동향에 따르면, 개인과 외국인 투자자는 각각 8605억 원, 9233억 원을 순매도했다. 반면, 기관 투자자는 16377억 원을 순매수하며 이날 시장 상승에 기여한 주요 요인 중 하나로 꼽혔다.프로그램 매매 동향을 살펴보면, 차익 거래로는 741억 원을 순매수했으나, 비차익 거래에서는 2544억 원을 순매도해 전체적으로는 1803억 원 순매도를 기록했다.정연호 기자