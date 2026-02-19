[서울데이터랩]2월 19일 코스피 주요 종목 마감시황

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2월 19일 한국거래소에 따르면, 상상인증권(001290)은 전 거래일 대비 29.98% 상승한 1,175원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. SK증권우(001515)는 29.97% 상승한 4,510원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. SK증권(001510)은 29.96% 상승한 1,579원, 미래에셋증권우(006805)는 29.91% 상승한 27,800원, 한화투자증권(003530)은 29.89% 상승한 9,560원에 거래를 마감했다.코스피 하락률 상위 종목으로는 에이엔피가 전 거래일 대비 9.48% 하락한 363원에 거래를 마쳤다. 윌비스는 7.67% 하락한 301원, TYM은 7.62% 하락한 7,760원에 거래를 종료했다. 코아스는 6.99% 하락한 3,590원, GS피앤엘은 6.81% 하락한 60,200원에 장을 마감했다.시가총액 상위 종목 중 삼성전자는 26,676,450주의 거래량을 바탕으로 4.86% 상승했다. SK하이닉스는 3,151,067주의 거래량을 기록하며 1.59% 상승했다. 삼성전자우는 4.62% 상승, 현대차는 2.81% 상승했다. LG에너지솔루션은 2.15%, 삼성바이오로직스는 0.58% 상승했다. SK스퀘어는 1.43% 상승했으며, 기아는 3.60% 상승했다. 두산에너빌리티는 1.76% 상승했다. 반면, KB금융은 2,021,034주가 거래되며 0.83%의 하락세를 기록했다.금일 코스피 주요 종목들은 대체로 상승세를 보이며 긍정적인 흐름을 나타냈다. 투자자들은 이러한 움직임을 주의 깊게 살펴보고, 시장의 변동성을 감안한 신중한 투자 전략을 고려해야 한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자