[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

삼성전자(005930)가 2월 19일 장 마감 5분 만에 11.66%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 190,000원으로 전 거래일 대비 4.86% 상승했다. 거래량은 26,672,646주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 한화솔루션(009830)은 상승률 27.45%로 폭등 마감했다. 검색비율 3위의 에코프로(086520)는 14.56% 상승 마감했다. 검색비율 4위 현대차(005380)는 2.81% 상승 마감했다. 검색비율 5위 SK하이닉스(000660)는 1.59% 상승하며 강보합으로 마감했다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 1.76%로 상승을 기록했다. 7위 한온시스템(018880)은 18.16%의 급등세로 거래를 마쳤다. 8위 미래에셋증권(006800)은 14.45% 상승 마감했다. 9위 삼성SDI(006400)는 8.95% 상승했다. 10위 알테오젠(196170)은 7.72% 상승했다.이 밖에도 삼천당제약(000250) ▲19.44%, 한화오션(042660) ▲8.32%, 삼성전기(009150) ▲15.67%, NAVER(035420) ▲0.20%, 에코프로비엠(247540) ▲9.13%, 셀트리온(068270) ▲2.73%, 삼성전자우(005935) ▲4.62%, POSCO홀딩스(005490) ▲3.60%, 현대ADM(187660) ▲19.11%, LG전자(066570) ▲3.33% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자