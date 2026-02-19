[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 플루토스 거래대금 160억 돌파

이미지 확대

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다. 19일 한국거래소에 따르면, 플루토스(019570)가 3109만 7259주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 540원으로, 시가총액인 362억원 대비 거래대금은 160억 4800만원에 달하며, 이는 시가총액의 약 44.3%에 해당하는 금액이다. PER 38.57, ROE 0.62로, 수급과 재무 지표 모두에서 주목할 만한 모습을 보이고 있다. 현대ADM(187660)은 9050원으로 22.63% 급등하며, 거래량 2207만 9138주를 기록하고 있다. 거래대금은 1934억 9400만원으로 시가총액 5020억원의 약 38.5%에 해당한다. PER -31.10, ROE -118.31로 나타나고 있다.TS인베스트먼트(246690)는 거래량 1790만 7063주로 8.89% 상승해 주가는 1935원을 기록하고 있다. 케이바이오(038530)는 1707만 814주가 거래되면서 1.19% 하락해 현재 416원이다. 비엘팜텍(065170)은 1610만 5630주의 거래량과 함께 2.58% 하락한 5290원이다. 에쎈테크(043340)는 1490만 9840주가 거래되며 상한가인 655원을 기록하고 있다. 재영솔루텍(049630), 엔투텍(227950), DSC인베스트먼트(241520)는 각각 1476만 2406주, 1473만 7055주, 1322만 8090주의 거래량을 보이며 상승세를 유지하고 있다. 우리기술(032820)은 1269만 3421주가 거래되며 5.11% 상승하고 있다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 좋은사람들(033340) ▲7.84%, 코데즈컴바인(047770) ▲19.91%, SBI인베스트먼트(019550) ▲10.78%, 헝셩그룹(900270) ▼6.90%, 엑스페릭스(317770) ▲8.72%, 모아라이프플러스(142760) ▼24.07%, 나우IB(293580) ▲7.11%, 젠큐릭스(229000) ▲14.14%, 포바이포(389140) ▲24.73%, 에이비프로바이오(195990) ▼6.62% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는 현대ADM과 포바이포가 있다. 현대ADM은 거래대금이 시가총액의 38.5%에 달하며 급등세를 보이고 있다. 포바이포는 시가총액 1785억원 대비 거래대금 1050억 8700만원으로 약 58.9%의 비율을 보이며, 24.73%의 급등세를 기록 중이다. 반면, 모아라이프플러스는 거래대금이 시가총액의 2.46%에 불과하지만 24.07%의 급락을 보이고 있다. 에이비프로바이오는 시가총액 대비 거래대금 비율이 낮은 가운데 6.62% 하락 중이다.전체적인 시장 흐름은 매수세와 매도세가 치열하게 맞붙으며 종목별로 다양한 움직임을 보이고 있다. 특히 급등과 급락이 번갈아 나타나며 투자자들의 신중한 접근이 요구되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자