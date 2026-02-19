[서울데이터랩]케어젠 17.47% 상승하며 급등세 기록 중

이미지 확대

코스닥 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.19일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 에코프로(086520)는 현재가 171,300원으로 전 거래일 대비 13.90% 오르며 급등하고 있다. 시가총액은 23조 2,585억원으로, 외국인비율은 20.63%다. 거래량은 4,405,403주로 집계되고 있다. 시가총액 2위 알테오젠(196170)은 407,500원으로 6.68% 상승하며 강세를 보이고 있으며, 시가총액은 21조 8,036억원, 외국인비율은 13.26%다. 거래량은 494,052주로 나타나고 있다.삼천당제약(000250)은 17.20% 상승하며 627,000원을 기록하고 있고, 에코프로비엠(247540)은 8.49% 상승하며 212,750원에 거래되고 있다. 레인보우로보틱스(277810)는 7.01% 상승, 에이비엘바이오(298380)는 5.37%, HLB(028300)는 5.09% 상승세를 보이고 있다. 코오롱티슈진(950160)과 리노공업(058470)은 각각 3.13%, 2.15% 상승 중이다.한편 시가총액 20위권 종목들은 펩트론(087010) ▲18.85%, 리가켐바이오(141080) ▲0.74%, 원익IPS(240810) ▲7.78%, 클래시스(214150) ▲11.67%, 이오테크닉스(039030) ▲1.92%, 메지온(140410) ▲3.72%, 보로노이(310210) ▲10.59%, 로보티즈(108490) ▲3.87%, ISC(095340) ▲10.60%, HPSP(403870) ▲9.62% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 전반적으로 상승세를 보이며 투자자들의 관심을 끌고 있다. 특히 에코프로와 삼천당제약, 케어젠(214370) 등이 강한 상승세를 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자