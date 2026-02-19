[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 서울식품 거래대금 무려 2,377억 돌파

이미지 확대

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 상승세를 보이고 있다.19일 한국거래소에 따르면, 서울식품(004410)이 1억3천8백만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 187원이며, 거래대금은 시가총액의 3,257%에 달하는 2,377억5천만원을 기록한다. PER -26.71, ROE -12.02로 재무 지표는 부정적이지만, 폭등세를 보이며 시장의 이목을 끌고 있다. 한온시스템(018880)은 5,250원으로 17.71% 상승하며, 거래량 8천9백만주 이상을 기록 중이다. 거래대금은 4,464억3천6백만원으로 시가총액의 8.29%에 해당하며, PER -12.80, ROE -13.90을 나타내고 있다. 두 종목 모두 거래대금이 시가총액을 크게 웃돌며 매수세가 강하게 몰리고 있다.SK증권(001510)은 현재가 1,579원으로 29.96% 폭등하며, 거래량 5천6백만주 이상을 기록 중이다. 한화투자증권(003530)은 9,310원에 26.49% 상승하며, 거래량 5천2백만주를 넘기고 있다. 한화갤러리아(452260)는 2,525원으로 6.77% 상승, 거래량 2천1백만주 이상을 기록하고 있다. 삼성전자(005930)와 한화생명(088350)은 각각 4.08%, 4.97% 상승하며, 거래량은 각각 1천6백만주, 1천4백만주를 넘고 있다. 대우건설(047040)은 7,720원으로 5.75% 상승, 한화솔루션(009830)은 22.22% 상승하며 주목받고 있다. 대한해운(005880)은 8.08% 상승하며 거래량 1천3백만주 이상을 기록 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 유진투자증권(001200) ▲12.34%, 신성이엔지(011930) ▲1.08%, 상상인증권(001290) ▲29.98%, 흥아해운(003280) ▲6.40%, SG세계물산(004060) ▲0.44%, 미래에셋증권(006800) ▲13.80%, 팬오션(028670) ▲7.48%, 에이프로젠(007460) ▼4.98%, 한전산업(130660) ▲6.54%, LG디스플레이(034220) ▲5.86% 등의 성적을 기록하고 있다.주목할 만한 종목으로는 폭등세를 보이는 SK증권과 상상인증권이 있다. SK증권은 거래대금 860억3천만원으로 시가총액의 11.53%에 달하며, 상상인증권은 거래대금 109억8천1백만원으로 시가총액의 8.63%에 해당한다. 하락세를 보이는 에이프로젠은 거래대금이 32억1천2백만원으로 시가총액 대비 낮아, 하락폭이 두드러진다.전체적으로 코스피 시장은 강한 매수세가 형성되며 상승 추세를 이어가고 있다. 거래대금이 시가총액을 크게 웃도는 종목은 투자자들의 높은 관심을 받고 있으며, 이로 인해 주가가 큰 폭으로 변동하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자