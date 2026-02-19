[서울데이터랩]미래에셋증권 13.96% 급등하며 시장 이목 집중

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보이고 있다.19일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 18만 8500원으로 전 거래일 대비 4.03% 오르며 상승세를 이어가고 있다. 시가총액은 111조 5851억원이며, 외국인비율은 51.42%로 나타난다. SK하이닉스(000660)는 현재가 89만 2000원으로 1.36% 상승 중이며, 시가총액 64조 9378억원 가운데 외국인비율은 53.13%를 기록하고 있다.삼성전자우(005935)는 4.70% 상승하며, 현대차(005380)는 0.40% 상승하고 있다. LG에너지솔루션(373220)은 1.14%, 삼성바이오로직스(207940)는 1.58%의 상승세를 보인다. SK스퀘어(402340)는 2.78%, 기아(000270)는 2.86% 상승 중이며, 두산에너빌리티(034020)는 2.17% 오름세를 보인다. KB금융(105560)은 0.71% 하락하고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 HD현대중공업(329180) ▲5.71%, 한화에어로스페이스(012450) ▲2.99%, 셀트리온(068270) ▲2.63%, 삼성물산(028260) ▼0.47%, 신한지주(055550) ▼1.76%, 한화오션(042660) ▲8.32%, 삼성생명(032830) ▲0.97%, 한국전력(015760) ▲4.68%, 현대모비스(012330) ▲0.92%, 미래에셋증권(006800) ▲13.96% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 다양한 등락률을 보이며 활발한 거래를 이어가고 있다. 특히, 미래에셋증권은 상당한 상승폭을 기록하며 주목받고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자