[서울데이터랩]현대ADM 29.95% 폭등…실시간 상승률 1위

19일 오전 9시 15분 현대ADM(187660)이 등락률 +29.95%로 상승률 1위를 차지했다. 현대ADM은 개장 직후 23만 5863주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 2210원 오른 9590원이다.한편 현대ADM의 PER은 -32.96으로 매우 낮은 평가를 받고 있으며, ROE는 -118.31%로 수익성이 매우 저조하다.이어 상승률 2위 이노진(344860)은 현재가 1934원으로 주가가 20.27% 폭등하고 있다. 상승률 3위 에쎈테크(043340)는 현재 593원으로 17.66% 급등하며 강세를 보인다. 상승률 4위 아이엘(307180)은 17.51% 상승하며 5840원에 거래되고 있다. 상승률 5위 선익시스템(171090)은 16.00%의 상승세를 타고 11만 6000원에 거래되고 있다.6위 KX하이텍(052900)은 현재가 1518원으로 13.88% 상승 중이다. 7위 마이크로컨텍솔(098120)은 현재가 2만 8950원으로 12.87% 상승 중이다. 8위 와토스코리아(079000)는 현재가 9380원으로 12.74% 상승 중이다. 9위 제일바이오(052670)는 현재가 40만 원으로 12.36% 상승 중이다. 10위 피에스케이(319660)는 현재가 6만 4900원으로 12.09% 상승 중이다.이밖에도 LS증권(078020) ▲11.96%, 코리아에셋투자증권(190650) ▲11.01%, 코아스템켐온(166480) ▲9.95%, SKAI(357880) ▲9.85%, 현대바이오(048410) ▲9.64%, 라온텍(418420) ▲9.21%, 옵투스제약(131030) ▲9.13%, 젠큐릭스(229000) ▲8.97%, 동아엘텍(088130) ▲8.81%, 상아프론테크(089980) ▲8.69% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자